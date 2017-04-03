На Черниговщине созданы три церкви «харизматов»
Недавно зарегистрированы уставы церкви «Харизматичная религиозная община полного Евангелия« Возрождение »в трех городах области. Об этом говорится в соответствующем распоряжении председателя ОГА Валерия Кулича. В частности, «Харизматичная религиозная община полного Евангелия« Возрождение »в Чернигове» появилась в Чернигове (по улице Рокоссовского, 23), Нежине и Прилуках. Харизматы — это евангельское движение в христианстве, сформировавшийся под влиянием пятидесятничества. Харизматическое движение является распространенным во всем мире. Считается, что в мире больше чем 600 000 000 пятидесятников и харизматов. Именно столько христиан идентифицируют себя как последователей этого течения. По данным экспертов, в мире насчитывается 140 000 000 католиков-харизматов. Человека будет определено, как «харизмата», если она сама отождествляет себя с харизматическим движением, участвует в характерных им переживаниях и обобществлении, читает их литературу, ходит на харизматические сборы, привлекается к элементам богословия и образа жизни, вытекающие из настоящего движения. Справка. Религиозные организации харизматических церквей функционируют во всех областях государства и насчитывают в Украине более полутора тысяч организаций, что составляет примерно 14% от общего количества протестантских общин Украины, или 4% общегосударственной сети религиозных организаций. Следовательно, прослеживается тенденция к увеличению в течение последних 4 лет удельного веса харизматических религиозных организаций в общегосударственной составляющей.