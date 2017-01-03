На Черниговщине создали специальные группы реагирования патрульной полиции
На Черниговщине с этой недели начали работу новые полицейские структурные подразделения — секторы реагирования патрульной полиции, обеспечивающих правопорядок в райцентрах области и в сельской местности. В функции новосозданных секторов реагирования патрульной полиции (СРПП) входит круглосуточное обеспечение оперативного реагирования на сообщения о правонарушениях и других событиях, их рассмотрение в рамках компетенции, а также патрулирование территории обслуживания, самостоятельное выявление и пресечение правонарушений. Как пояснил заместитель начальника главного управления Национальной полиции в Черниговской области подполковник полиции Дмитрий Лось, первейшая задача групп реагирования патрульной полиции (ГРПП) — обеспечить прибытие по вызову в кратчайшие сроки. Норматив в райцентрах составляет 5 минут с момента получения сообщения о правонарушениях или событие, в сельской местности — 15-20 минут. Для этого территория всех районов разделена на зоны патрулирования — участки, на каждой из которых несет службу одна ГРПП. В случае необходимости, для оказания помощи такой группе могут привлекаться полицейские из соседних участков. На Черниговщине сформирован 50 групп реагирования патрульной полиции. На них возлагается: пресечение правонарушений, оказания помощи гражданам, нуждающимся; принятия мер по установлению личности правонарушителя и его задержания; охрана места совершения уголовного преступления до прибытия следственно-оперативной группы полиции с целью сохранения вещественных доказательств и других следов преступления; сборки, в пределах компетенции, протоколов об административных правонарушениях.