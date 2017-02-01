На Черниговщине состоялся стрелковый турнир
3 февраля проходят вторую годовщину гибели в зоне АТО подполковника Вооруженных Сил Украины Игоря Снежка с Куликовки. В память земляка-героя в районе устроили стрелковый турнир. Идея мероприятия принадлежит ученикам местной школы. Школьники посетили государственные учреждения и пригласили работников принять участие в стрелковых соревнованиях из пневматической винтовки. Желание поупражняться в стрелковой мастерства и тем самым почтить память погибшего героя согласились работники районной государственной администрации, Куликовской поселкового совета, районного отделения полиции, райвоенкомата и районного сектора УДСНС Украины в Черниговской области. Первенство в командном зачете завоевала районная государственная администрация, получив 173 очка, на втором месте — восьмой государственный пожарно-спасательный пост первого государственного пожарно-спасательного отряда районного сектора УДСНС из 172 очками, третье место у райотдела милиции (65 очков).