На Черниговщине состоялся межрайонный хоккейный турнир
В Мене на стадионе «Колос» недавно состоялся турнир по хоккею с шайбой на Кубок Менского городского совета по случаю памяти Героев Небесной сотни. В турнире принимали участие три команды из Черниговщины: ХК «Борзна», ХК «Бахмач» и хозяева соревнований ХК «Мена». Участники турнира почтили память погибших на Майдане героев минутой молчания. Первая игра состоялась между командами ХК «Мена» и ХК «Бахмач». Меняне победили бахмачан со счетом 8-3. Во втором матче меняне уступили борзнянцям со счетом 3-5. В третьем матче ХК «Бахмач» переиграл ХК «Борзна» со счетом 6-3. Поэтому победила дружба, ведь каждая команда по разу победила и по разу проиграла. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных шайб кубок завоевала команда из Мены. Все команды получили денежные вознаграждения от спонсоров турнира.