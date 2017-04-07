На Черниговщине состоялись тактические учения с боевой стрельбы
На Черниговщине 1-я отдельная танковая бригада оперативного командования «Север» завершила тактические учения с боевой стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования «Север». Мероприятие состоялось под личным руководством командующего войсками оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майора Вячеслава Назаркина. По замыслу учений личный состав части отработал вопрос поражения противника в различных видах боя, при условии резкого изменения обстановки, применения условным противником радиопомех и выполнения огневых задач в условиях, максимально приближенных к боевым. К участию в поддержке действий бригады на условном поле боя были привлечены подразделения армейской авиации, подразделения оперативного обеспечения, а также авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. За ходом проведения активной фазы наблюдал начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко и Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Попко. Целью обучения определялось совершенствования уровня слаженности подразделений, наращивание командирской звеном опыта в принятии решений при ведении огня и повышения профессионального мастерства и моральной стойкости личного состава.