На Черниговщине состоялись лыжные гонки
20.01.2017 | Спорт | Комментариев нет|
Недавно на областной базе СДЮШОР по лыжному спорту состоялись соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие команды общеобразовательных школ Черниговского района. В общекомандном зачете среди общеобразовательных школ I-III ступеней I место заняла команда юношей и девушек Халявинской школы, второе место заняли лыжники М.-Коцюбинского гимназии, III место оставили за собой спортсмены Андреевской школы. Среди общеобразовательных учебных заведений I-II ступеней победу поделили команды Сновьянськой и Кувечицькой школы.