На Черниговщине солдат бежал из части ради алкоголя и краж
10.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
На Черниговщине за дезертирство из воинской части В1688 солдат получил 3 года и 3 месяцев лишения свободы. Такой приговор вынес 3 января 2017 Черниговский районный суд. Так, солдат в период с апреля 2015 по январь 2016 трижды самовольно оставлял места службы и в свободное время употреблял алкогольные напитки, совершал кражи имущества и совершал другие правонарушения. Судом при назначении наказания учтены тяжесть правонарушения, наличие судимости за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) УК Украины и приговорил к реальному лишению свободы.