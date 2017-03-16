На Черниговщине собираются лишить материнских прав женщину, которая выбросила своего младенца

despravda | 16.03.2017 | Социум | Комментариев нет

Полиция передала в суд дело 27-летней жительницы Прилук. Ее обвиняют по статье 135 Уголовного кодекса (оставление в опасности новорожденного ребенка). За это предусматривается до трех лет заключения. Также служба по делам детей направила в суд представление о лишении этой горе-матери родительских прав. В прошлом году 31 августа на старом кладбище в селе Дубовый Гай Прилуцкого района школьники нашли младенца. Сельский голова вместе с женой передали найденную девочку медикам. Зато полиция нашла женщину, которая ее родила и выбросила. В больнице у ребенка диагностировали пневмонию и порок сердца. Через некоторое время младенец привезли в Прилуцкого дома ребенка «Надежда». Девочку хотела удочерить одна семейная пара. Но им отказали, потому что биологическая мать захотела забрать дочь. Кстати, ДНК исследование подтвердило, что это именно ее ребенок.

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