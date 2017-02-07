На Черниговщине собирают предложения, как отметить День Героев Небесной Сотни
07.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
20 февраля 2017 в области будет отмечаться День Героев Небесной Сотни. По этому случаю Черниговская областная государственная администрация обращается к общественным организациям области с предложением предложить собственное видение и формат областных мероприятий. Облгосадминистрация готова взять часть финансовых затрат, необходимых для реализации предложенных общественными организациями мероприятий (музыкальное сопровождение, транспортные услуги и т.д.). Предложения по формату проведения мероприятий ко Дню Героев Небесной Сотни до 13 февраля собирает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью областной государственной администрации.