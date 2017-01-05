На Черниговщине сняли фильм о поэте-диссиденте
На этот раз документально-постановочный фильм из проекта «Колыбельная для взрослых» посвящен Леониду Тереховича — украинскому поэту, который родился и жил в селе Кучиновка Щорского района. Он — внук деятеля Украинской революции 1917 — 1921 гг. Якима Тереховича, наследник украинской сельской интеллигенции, диссидент-одиночка, по определению современников, «задиристый непослух». Почти всю свою жизнь Леонид Терехович самостоятельно пытался противостоять советской тоталитарной системе. Судьба поэта сложилась трагически — как и многих других, кто пытался откровенно говорить об окружающей действительности. Премьерный показ фильма состоится 11 января 2017 в 21.30 в эфире Черниговской региональной дирекции Национальной телекомпании Украины. Роль Леонида Тереховича сыграл заслуженный артист Украины Алексей Биш, а роль его деда, Якима Тереховича — заслуженный артист Украины Иван Круш.