На Черниговщине снизилась заболеваемость туберкулезом
В Чернигове состоялось расширенное заседание областного совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции / СПИДа. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Как сообщил главный врач областного противотуберкулезного диспансера, председатель профильной комиссии областного совета Николай Дейкун, за 2016 года в области туберкулезом заболели 865 человек. Это на 3,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. На 13,3% снизились смертность от туберкулеза, количество рецидивов — на 8%. Также на 8% отмечается уменьшение количества заболеваний среди детей. Всего в области на диспансерном учете находится около тысячи человек с диагнозом «активный туберкулез». Кстати, 81,1% больных — социально незащищенные слои населения. В очередной раз Николай Дейкун отметил, что главное в борьбе с туберкулезом — предотвращение. Именно поэтому проводится значительная работа по раннему выявлению болезни. Так, по результатам туберкулинодиагностики (реакции Манту), в десяти детей диагностировали заболевание. Почти в двух тысяч несовершеннолетних выявлено его высокий риск. Они оперативно получили курс профилактики. В области внедрены современные модели амбулаторного лечения больных туберкулезом — лечение под непосредственным наблюдением в ДОТ-кабинетах центральных районных больниц. Пациентам в случае необходимости также оплачивается проезд. Обеспечен доступ к скайп-связи. Кроме того, организуются стационары «на дому», осуществляется медико-социальное сопровождение представителями Общества Красного Креста и благотворительной организации «Черниговская Сеть». Кстати, на днях в области начнется месячник борьбы с туберкулезом, который продлится до 31 марта.