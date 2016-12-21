На Черниговщине снимут кино о враче, который потерял на войне сына
В рамках реализации национального культурно-патриотического кинопроекта «Слава Украине — Героям Слава!», Начатого Союзом молодых кинематографистов Украины, на Черниговщине состоятся съемки фильма. В городе Прилуки продлятся съемки художественного фильма «Мелодия для отца» о подвиге врача. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. В фильме рассказывается о судьбе врача, который потерял на войне сына. Сын был очень талантливым композитором, любил Украину и пошел добровольцем на войну. Его убил жестоко враг да еще и позвонил отцу и сказал о своем преступлении. По стечению обстоятельств убийца попал на операционный стол отца юноши. Какое решение примет врач: отомстить за сына или спасти палача своего ребенка? Премьера планируется в кинотеатрах страны в феврале 2017 по случаю годовщины Революции Достоинства.