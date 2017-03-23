На Черниговщине снимают фильм о киборгах
Мы уже сообщали, что известный актер Ахтем Сейтаблаев планирует снимать на Черниговщине часть фильма «Киборги». И вот 20 марта в Гончаровском Черниговского района уже закипела работа. В частности, заброшенная часть в Гончаровском на время съемок стала путем на Донецкий аэропорт. Сюда киношники притащили нужную технику и пригласили массовку — солдат срочников 58-й мотопехотной бригады. В Чернигове съемочная группа остановилась в гостинице «Придеснянский», но появляется там редко, потому что съемки продолжаются с самого утра и до позднего вечера. Известно, что в фильме будет много боевых сцен и компьютерной графики. К тому же, кроме военной тематики, авторы картины обещают небольшую любовную линию. Премьера «Киборгов» запланирована на 6 декабря — День Вооруженных сил Украины.