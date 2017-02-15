На Черниговщине школьники обокрали магазин
15.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Городнянский отдел полиции обратился 50-летний житель города Городня и сообщил о том, что в ночь на 13 февраля неизвестный путем разбития входной двери проник в магазин «Щорский пряник», что по улице 1-го Мая, откуда похитила: конфеты «Птичье молоко», общим весом 4,8 кг, мороженое« Дыня »и деньги в сумме 60 гривен. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия было изъято следы рук. По горячим следам сотрудники криминальной полиции разоблачили в совершении учеников Городнянской общеобразовательной школы № 2: 14-летнего ученика 7 класса и 14-летнего ученика 8 класса. Похищенное частично изъяли и вернули владельцу. Работниками полиции проводится проверка.