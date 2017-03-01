На Черниговщине сгорела 80-летняя бабушка
01.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Сосницкий отдел полиции поступило сообщение медицинского работника Сосницкой центральной районной больницы о том, что в селе Сосновка произошел пожар жилого дома. Следственно-оперативная группа установила, что во время тушения пожара сотрудниками Управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в доме было обнаружен обгоревший труп 80-летней хозяйки. Осмотрев труп, эксперты не обнаружили следов насильственной смерти. Старушка проживала со своим мужем, который находится на лечении. Предварительная причина пожара — неисправность печного отопления. Огнем повреждена крыша и веранда дома. Труп направлен в морг Сосницкого Центральнои районной больницы на судебно-медицинскую экспертизу.