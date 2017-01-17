На Черниговщине сгорел человек в собственном доме
17.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Городнянский отдел полиции 16 января поступило сообщение из Управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что в селе Кусеи по улице Симонька произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщил собственный источник. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что дом принадлежит 30-летнему мужчине, который проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. При осмотре места происшествия среди пожарного мусора между двух комнат обнаружены останки трупа человека, которые направлены в морг. Предварительная причина пожара — курение в постели. По данному факту открыто уголовное производство. Проводится проверка.