На Черниговщине СБУ задержала на взятке двух сотрудников полиции
На Черниговщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке двух сотрудников специального взвода Управление превентивной деятельности Национальной полиции. Об этом сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области. Правоохранители установили, что злоумышленники систематически требовали деньги от владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, угрожая изъятием транспортного средства и документов. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства шести тысяч гривен у одного из водителей. Оперативники спецслужбы задержали полицейских при получении в городе части взятки в размере сто долларов США от владельца авто. Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.