На Черниговщине сажали уникальные деревья
04.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На территории Мезинского национального природного парка организовали собственную локацию Всеукраинской акции «Посади дерево мира». Высажены символические деревья на территории мемориального парка Борщева И. Г. в с. Будище (Коропский р-н) силами инспекторов Рыхловского природоохранного научно-исследовательского отделения и специалистов научного отдела. Сажали деревья участники акции с мыслями о мире и на пришкольном участке в с. Иваньков. Как итог — для привлечения пчел возобновлена аллея из липы сердцелистной; оформлены рабатки из самшита и бересклета Форчуна, высажены уксусной дерева, спирея, кизильник. Также в рамках акции для парка РЛП «Яловщина» были переданы саженцы граба, ели голубой, рябины и липы сердцелистной.