На Черниговщине самые низкие зарплаты
Реальная заработная плата в Украине в декабре 2016 года, по сравнению с декабрем 2015 года (за год), увеличилась на 11,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. По данным ведомства, реальная заработная плата в декабре 2016 года, по сравнению с декабрем 2015 года, увеличилась на 11,6%, а по сравнению с ноябрем 2016 — на 18,6%. В то же время средняя номинальная заработная плата в декабре 2016 года, по сравнению с ноябрем, увеличилось на 19,8%, а по сравнению с декабрем 2015 года — на 23,8%. Так, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабря 2016 года составила 6475 грн, что в 4 раза превышает уровень минимальной заработной платы (1600 грн). В то же время размер средней номинальной зарплаты в промышленности составляет 7172 грн, в частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 8460 грн, а в перерабатывающей промышленности — 6540 грн. Также в ведомстве отмечают, что высокий размер номинальной средней зарплаты в июле 2016 зафиксировано в городе Киев — 11094 грн, в Донецкой области — 7111 грн и в Одесской области — 6535 грн. Наименьший размер номинальной заработной платы зафиксирован в Тернопольской области — 4781 грн, в Черниговской области — 4804 грн и в Кировоградской области — 4927 грн. Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции, а также могут быть уточненными.