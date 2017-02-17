На Черниговщине реализуют общественные инициативы по чествованию памяти Героев Небесной Сотни
На Черниговщине уже начались мероприятия по случаю печальных событий — третьей годовщины расстрела мирных митингующих на евромайдан в Киеве в феврале 2014 и второй годовщины гибели многих украинских военных в Дебальцево в феврале 2015 года. Подробнее об этом черниговским журналистам рассказали на пресс-конференции в облгосадминистрации. Перед этим участники мероприятия почтили память всех украинских героев минутой молчания. По словам директора департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА Андрея подорвано, мероприятия в Чернигове планировали не как всегда, а учитывая инициативы общественности. Особенно активным инициатором выступил общественно-политический деятель Станислав Тавлуй. Кстати, некоторые меры уже стартовали. Поэтому по случаю памятных дат состоятся различные выставки, «круглые столы», встречи, возложение цветов, посещение могил героев. Но главным мероприятием будет вече, который состоится 20 февраля в 18 часов на Красной Площади Чернигова. По словам Станислава Тавлуй, черниговцев собирают прежде всего, чтобы поблагодарить всех, кто преодолел страх, поднялся с дивана и пошел на площадь или Майдан отстаивать независимость Украины. Также в памятные дни на Черниговщине отменят все развлекательные мероприятия. После пресс-конференции состоялся «круглый стол», на котором историки, педагоги и общественные активисты обсудили роль и значение Майдана и Героев Небесной Сотни в современной истории Украины. Кстати, на Черниговщине похоронены трое Героев Небесной Сотни. Это Андрей Мовчан — в селе Большие Осняки, что в Репкинском районе; Василий Прохорський — в Дмитровке Бахмачского района и Виктор Орленко, который умер после продолжительной болезни. Похоронен в селе Талалаевка Нежинского района.