На Черниговщине разоблачили преступную схему экспорта древесины
В Главном управлении ДФС в Черниговской области сообщили, что налоговой милицией под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили преступную схему экспорта древесины, которая функционировала на территории Черниговской, Одесской областей и г. Киев.
От этой деятельности собственный бюджет пополняли только ее организаторы. Государство, как главный хозяин леса, оставалась в стороне. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 8000000 гривен.
В течение 2015 года и первого полугодия 2016 лесными хозяйствами осуществлялся экспорт древесины по заниженной стоимости через подконтрольные компании-нерезиденты. Разница между рыночной стоимостью древесины за рубежом и стоимостью, по которой ее реализовывали лесхозы, аккумулировалась на счетах участников незаконной сделки.
В ходе проведенных 17-ти обысков изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, печати компаний-нерезидентов, которые использовались в незаконной деятельности, а также лесоматериалы сомнительного происхождения в количестве 1,5 тысячи кубических метров на сумму 2 миллиона гривен, на которые наложен арест.
Выявлено также и черновую бухгалтерию, в которой описано преступную схему хищения леса. Изъяты записи указывают на участие в противоправной деятельности должностных лиц отдельных государственных контролирующих органов.
Сейчас продолжаются следственные действия, выясняются обстоятельства уголовного преступления изучаются документы, изъятые во время проведения обысков.