На Черниговщине разоблачили деятельность сети подпольных цехов по изготовлению алкофальсификата
Сеть подпольных цехов, специализирующихся на изготовлении и сбыте нелегального алкоголя, разоблачили на Черниговщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией под процессуальным руководством прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины. Незаконное производство фальсификата происходило из недоброкачественного сырья в кустарных условиях и с нарушением санитарных норм. Контрафактную продукцию распространяли под марками известных отечественных и зарубежных брендов по всей территории области. Производственные «мощности» сети позволяли дельцам ежемесячно осуществлять переработку около 30 000 литров спирта. Во время проведения обысков правоохранители изъяли почти пять тонн спирта, 480 ящиков фальсифицированных алкогольных напитков с поддельными марками акцизного налога, оборудование для изготовления подакцизной продукции, тару и упаковочные материалы. Открыто уголовное производство по ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.