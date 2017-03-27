На Черниговщине распространена активная форма туберкулеза легких
По данным областного противотуберкулезного диспансера, на конец 2016 под наблюдением лечебно-профилактических учреждений области находилась 1000 больных со всеми формами активного туберкулеза. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Распространенность туберкулеза на Черниговщине составляла 98 человек на каждые 100 тыс. населения (на конец 2015г. — 103 человека). В 2016 диагноз «активный туберкулез» впервые в жизни установлен 656 жителям области, среди которых три четверти — мужчины, 20 больных — дети в возрасте до 18 лет. Заболеваемость этой опасной болезнью в прошлом году составила 64 случая в расчете на 100 тыс. населения (в 2015 гг. — 65). Самой распространенной формой заболевания остается активным туберкулезом легких: такой диагноз в прошлом году установлено 600 больным. К концу 2016 в очагах активного туберкулеза проживало 1376 человек, из них наряду с больными, выделяющие микобактерии туберкулеза, проживали 356 детей в возрасте до 18 лет. В прошлом году от туберкулеза умерли 104 больных (87 мужчин и 17 женщин), что на 13% меньше, чем в позапрошлом году. Уровень смертности в расчете на 100 тыс. жителей снизился с 11,4 до 10,0 человека. К факторам, которые способствуют летальному завершению туберкулеза, относятся: отказ от стационарного лечения, тяжелая сопутствующая патология, злоупотребление алкоголем, наркомания, распространение туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. На конец 2016 на диспансерном учете состояло 197 больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. В течение прошлого года 61 больной активным туберкулезом умер от СПИДа.