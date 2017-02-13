На Черниговщине ранее судимый сын забил до смерти отца
Во время конфликта между двумя близкими родственниками ранее судимый сын забил до смерти отца. Подозреваемый задержан. 9 февраля в полицию обратился председатель Мохнатинского сельсовета Черниговского района и сообщила о смерти местного жителя. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Черниговского отделения полиции. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями криминального характера. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала большая кровопотеря и закрытая травма грудной клетки с переломами ребер. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полиция установила, что 9 февраля ранее судимый сын погибшего на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес отцу множественные удары руками в область туловища, от которых тот скончался на месте. Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания, он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) — наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.