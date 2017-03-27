На Черниговщине работают более 60 школ с инклюзивным обучением
В Черниговской области сегодня насчитывается 62 школы с инклюзивным обучением, где открыто 92 класса (из них 15 — первых). Здесь получают образование 115 детей, среди которых 18 — первоклассники. В должности ассистента учителя работает 81 педагог. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Также действуют восемь инклюзивных групп для дошкольников: в ДОУ № 52 и № 37 Чернигова, в киевском саду Черниговского района, Городнянском Детский сад № 4, Семеновском Детский сад № 6 «Солнышко» и ДОУ № 17 «Жемчужинка» в Нежине. В них воспитываются 9 детей с особыми потребностями. Введено 6 должностей ассистента воспитателя. Уже с 1 сентября 2017 прекращается набор учеников в подготовительных и первых классов специальных общеобразовательных школ (школ-интернатов) для детей с задержкой психического развития. Как приспособить детей и школы к внедрению нового уровня инклюзивного образования обсуждали на двухдневном Всеукраинском семинаре «Обеспечение наилучших интересов ребенка в условиях реформы системы институционального ухода и воспитания детей», который проходил 23-24 марта в Киеве. Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отметил, что в Украине по сравнению с другими европейскими странами, практически больше детей, находящихся в различных институциональных учреждениях — около 106 000. Участники семинара в первый день работы ознакомились с опытом проведения реформы системы институционального ухода и воспитания детей в Молдове, Болгарии и Чехии, а также разработали действенные механизмы внедрения этого процесса в Украине.