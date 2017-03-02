На Черниговщине пытались перевезти старинные иконы
Сотрудники Черниговской таможни ДФС и пограничники во время осуществления погранично-таможенного контроля поезда «Санкт-Петербург — Киев» в пункте пропуска «Горностаевка-Терюха» изъяли две старинные иконы. Гражданин РФ, который следовал данным поездом в Украину, заявил устно и письменно, что перемещает только личные вещи. Иконы были обнаружены в его дорожной сумке при проведении таможенного досмотра. Обе иконы нарисованы на дереве и имеют признаки старины. На одной изображения Богоматери с младенцем, на другой — счета Святого. Обе святыни имеют многочисленные повреждения. В соответствии с законодательством Украины для ввоза данных предметов нужно свидетельство на право вывоза из государства, с которой вывозятся культурные ценности. Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, по которому изъяли иконы. После проведения необходимых процедур и проведения искусствоведческой экспертизы дело передадут в суд.