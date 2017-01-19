На Черниговщине пьяный мужчина выпрыгнул с окна
19.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно в Нежине из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже, выпрыгнул пьяный 51-летний мужчина. Сейчас бедняга находится в Нежинской центральной городской больнице. Медики диагностировали у него перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб живота. Также известно, что мужчина лежит в реанимации и уже пришел в себя. Но почему оказался на больничной койке, и, тем более, почему прыгнул из окна, не помнит. Зато полиции прибавилось хлопот, ведь по данному факту проводится проверка.