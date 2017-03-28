На Черниговщине провели минометные стрельбы
В оперативном командовании «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины минометчики 1-й отдельной танковой бригады отработали тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ОК «Север» Виталий Кириллов. Цель мероприятия — совершенствование навыков ведения боевых действий в поддержке общевойсковых подразделений и поражения отдельно обнаруженных целей. Во время учений отрабатывались вопросы ведения разведки противника на поле боя, определения координат целей, тактические перемещения и передвижения в ходе ведения огня. При этом были оценены как действия расчетов, так и действия командиров. Стоит отметить, что в ведении огня использовались современные средства корректировки, показавшие отличные результаты во время поражения целей.