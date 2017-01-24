На Черниговщине производят меньше муки и хлеба
Производство промышленной продукции Черниговщины по итогам 2016 возросло на 6%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Производство увеличилось в перерабатывающей промышленности (на 13%), в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (на 9%), уменьшилось в добывающей промышленности (на 19%). Среди предприятий перерабатывающей промышленности, по сравнению с 2015, наблюдалось увеличение производства свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота и свиней, колбасных изделий, жидкого обработанного молока, подсолнечного нерафинированного масла, круп, обувь, огнетушителей, пожарных машин. В то же время меньше произведено муки (на 16%), хлеба и хлебобулочных изделий (почти на 16%), сливочного масла (на 21%), жирных сыров (на 25%). Уменьшилось производство обоев, кирпича неогнеупорного керамического строительного, элементов конструкций сборных для строительства из цемента, бетона или искусственного камня, станков для обработки древесины.