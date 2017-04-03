На Черниговщине произошло смертельное ДТП
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Чернигове по улице Генерала Белова у дома №10 в 17 час. 2 апреля водитель автомобиля «ВАЗ-211540-110-20» совершил столкновение с автомобилем «ЗАЗ-110558-44». В результате происшествия малолетняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-211540-110-20» 2013 года, получила телесные повреждения, была доставлена в травмпункт Черниговской областной детской больницы и после оказания медицинской помощи отпущена домой; В с. Коломийцивка Носовского района в 21 час. 17 мин. 2 апреля водитель автомобиля «ВАЗ-2105», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал в правый кювет и столкнулся с придорожным деревом. В результате происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в Носовскую центральной районной больницы; На автодороге Киев-Сумы в с. Новый Быков Бобровицкого района в 21 час. 55 мин. 2 апреля водитель автомобиля «Рено Сандеро» совершил наезд на пешехода, который выскочил на проезжую часть дороги. В результате происшествия пешеход, 1956 года, погиб на месте происшествия.