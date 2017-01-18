На Черниговщине произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и легковушки
18 января в 8:50 в райцентре Варва на перекрестке улиц Пилипенко и Героев Крут произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса «ПАЗ» сообщением Прилуки — Иванковцы, автомобиля ГАЗ, перевозивший хлебно-булочные изделия и легкового автомобиля ВАЗ 2110. В результате столкновения 41-летний водитель рейсового автобуса получил телесные повреждения левой нижней конечности, у пассажирки рейсового автобуса, 1982 года рождения, перелом костей носа, закрытая черепная травма, у водителя грузового автомобиля, 1971 года рождения, закрытая черепно-мозговая травма. Все пострадавшие доставлены в Варвинской центральной районной больницы для оказания дальнейшей медицинской помощи. Для деблокирования и высвобождение зажатого в кабине рейсового автобуса водителя привлекалось отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части г.. Прилуки на аварийно-спасательном автомобиле в составе 4 человек личного состава и отделения 11-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Варва в составе 4 человек личного состава и 1-й единицы спецтехники.