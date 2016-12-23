На Черниговщине произошло ДТП с участием 3-х иномарок: водитель и ребенок в больнице
23.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
На автодороге «Киев-Сумы-Юнаковка» в с. Лавирково Талалаевского района водитель автомобиля «Маzdа 626», совершая маневр обгона автомобиля «Renault Traffic», не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем «BMW 550I», а затем автомобиль «Renault Traffic» столкнулся с двумя вышеперечисленными автомобилями.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА. В результате происшествия три автомобиля получили механические повреждения, а водитель и несовершеннолетний пассажир, 2001 года рождения, автомобиля «BMW 550I» получили телесные повреждения и были доставлены в Роменской центральной городской больницы (Сумская область).