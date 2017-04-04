На Черниговщине произошло четыре ДТП: мотоциклист погиб
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы четыре дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В пгт Добрянка Репкинского района по ул. Центральной возле дома №182 в 9 час. 47 мин. 3 апреля водитель скутера совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2009 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Репкинской центральной районной больницы; В г. Нежин на площади Ивана Франко в 9 час. 42 мин. 3 апреля водитель микроавтобуса «Рута 20» совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Нежинской центральной городской больницы; На 92 км автодороги Копти-Глухов-Бачевск (Борзнянский район) в 15 час. 25 мин. 3 апреля водитель мотоцикла «МТ-9» совершил столкновение с мопедом «YM-150-3 Yamasaki». В результате происшествия водитель мотоцикла, 1966 года рождения, получил телесные повреждения и от полученных повреждений скончался в Борзнянской центральной районной больницы; В с. Ерков Козелецкого района в 20 час. 11 мин. 3 апреля водитель автомобиля «ВАЗ-2101» совершил столкновение с автомобилем «Chevrolet Tacuma UF7561». В результате происшествия четыре пассажира автомобиля «Chevrolet Tacuma UF7561» получили телесные повреждения и были доставлены в Козелецкую центральную районную больницу.