На Черниговщине произошла межнациональная резня
27.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В пункте временного размещения нелегалов в Рассудове, недалеко Любеча, имел место конфликт между иностранцами. Об этом стало известно из собственных источников. Между собой поссорились грузин и узбек. Они устроили драку. Затем к ним присоединились и другие нелегалы. Произошла массовая драка. В ход пошли ножи. Есть раненые. Им оказали медицинскую помощь. В полиции пообещали прокомментировать инцидент. На месте работает следственно-оперативная группа.