На Черниговщине принудительно «лечили» наркоманов
Противоправную деятельность организованной преступной группы, действовавшей под прикрытием центра по реабилитации наркозависимых и специализировалась на незаконном лишении людей свободы, приостановила на Черниговщине Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой и прокуратурой АР Крым. Организаторы «бизнеса» принимали заказы на принудительное «лечение» в так называемом реабилитационном центре людей, которые, по мнению их родственников или знакомых, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости. Члены группировки выезжали в «заказных» и под психологическим давлением заставляли их отправиться на «лечение». В случае отказа потерпевших, то их все равно доставляли в реабилитационный центр, но уже силой. «Реабилитантов» содержались в специально оборудованных бараках и подвалах, к ним применялись пытки. Лишенные свободы не могли самостоятельно покинуть место пребывания, за ними постоянно наблюдали «надзиратели» центра. Они также не распоряжались собственным временем и принудительно работали на деревообрабатывающем производстве, сельскохозяйственных и строительных работах в пользу владельцев «реабилитационного центра». В результате спецоперации сотрудники СБУ освободили более 200 незаконно удерживаемых «реабилитантов», которые уже подтвердили факты пыток и нанесения им тяжких телесных повреждений. Также задержаны 22 наблюдателей, в том числе трех человек, которые выполняли организаторские функции. Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили орудия пыток, а в кабинете основателя «центра» — боевую гранату РГД-5 и травматическое оружие. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Продолжается комплекс неотложных следственных действий. Напомним, что в прошлом году на Харьковщине сотрудники СБ Украины ликвидировали сеть мест незаконного содержания людей, функционировала под видом платных реабилитационных центров для наркозависимых.