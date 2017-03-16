На Черниговщину приглашают семьи с детьми
В этом году в нашей области планируют закрыть 10 малокомплектных школ, в которых учится меньше 25 детей. Чтобы численность учеников была на уровне 25 и более некоторые села приглашают семьи переселенцев с детьми. Сейчас на такие семьи ждут в Сидоровке Борзнянского района. По словам директора сидоровской школы Валентины Мищенко, в селе есть хороший учебное заведение, где сейчас приобретает среднее образование 26 учеников. Для семей, которые согласятся на переезд крестьяне подыскали три добротные дома. К слову, стоимость одного из домов — 10000 гривен. Правда, в нем несколько лет никто не жил, поэтому нужен небольшой ремонт. В селе обещают, что и родителям детей работу найдут. Однако переселенцы в очередь за таким жильем не стоят. К примеру одна семья переселенцев из Донбасса посмотрела фото и ответила, что такое жилье им не подходит, потому что в доме нет ванны и туалета.