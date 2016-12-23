На Черниговщине преступники облили спиртом агронома и угрожали сжечь
В Борзнянский отдел полиции 22 декабря обратился директор Борзнянской филиала ООО «Украинская молочная компания». Он сообщил, что в 21:00 21 декабря в хозяйства 65-летнего жителя села Ховмы Борзнянского района, который работает агрономом, зашли трое неизвестных мужчин, они дождались, когда он выйдет из дома во двор, связали ему руки пластиковыми стяжками, ноги — скотчем, нанесли несколько ударов в область головы, в доме облили спиртом, угрожали поджечь потерпевшего, требуя указать, где спрятаны деньги.
Мужчина указал на место, где хранились деньги, после чего неизвестные завладели деньгами в сумме 35 000 гривен и 1000 долларов США, а также мобильным телефоном. Пострадавший проживал сам. С места происшествия изъяты три отпечатка следов обуви, следы перчаток, липкую ленту и стяжки. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК Украины.