На Черниговщине правоохранители обнаружили водителей с поддельными документами
На днях в ходе отработки Черниговского района на автодороге «Чернигов — Пакуль — КПП Славутич» в селе Михайло-Коцюбинское инспекторы полиции группы сопровождения остановили автомобиль «Volkswagen Passat» под управлением 49-летнего водителя, жителя города Славутич. Об этом сообщили в отделе управления превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области. Во время проверки регистрационных документов, свидетельство о регистрации транспортного средства вызвало у полицейских сомнение в его подлинности. В ходе патрулирования автодороги государственного значения М-01 «Киев — Чернигов — Н.Яриловичи» полицейские группы сопровождения остановили автомобиль «Опель Вектра». В ходе проверки, записи в регистрационных документов не совпали с информацией в базе данных МВД. Сейчас документы изъяты и направлены на экспертизу. Продолжается проверка.