На Черниговщине прапорщик отпускал домой за три тысячи
Военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины совместно с работниками Управления защиты экономики Департамента защиты экономики Нацполиции в Черниговской области и оперативными работниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Черниговской области задержан на получении взятки временно исполняющего обязанности командира роты воинской части на Черниговщине. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины. Прапорщик потребовал от солдата контрактной службы 3000 гривен за предоставление незаконной отпуска домой в течение 20 дней. Средства передавались в два этапа. Во время передачи второй части указанного военнослужащего задержаны, а средства изъяты. Готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.