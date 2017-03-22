На Черниговщине пожарные за сутки ликвидировали 10 пожаров
За прошедшие сутки оперативно-спасательными подразделениями Управления ДСНС Украины в Черниговской области ликвидировано 10 пожаров на открытых территориях в природных экологических системах. Об этом сообщили в Управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Главной причиной их возникновения стала неосторожность граждан в обращении с огнем. Возгорание сухой растительности на общей площади более 10 га ликвидированы на территории Бахмачского, Борзнянского, Гродненского, Корюковского, Менского, Сновского, Сосницкого и Сребнянского районов. Следует отметить, что с начала марта на Черниговщине из-за человеческой халатности, неосторожности в обращении с огнем, а также вследствие выжигания мусора и прошлогодних остатков сухой растительности возникло более 100 пожаров в экологических системах, огнем пройдена территория почти 425 га, еще 8 пожаров зарегистрировано в жилом секторе граждан. Только благодаря оперативному вмешательству пожарных пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на большие площади, лесные массивы, жилые и хозяйственные постройки. В связи с этим спасатели Управления ДСНС Украины в Черниговской области в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также при нахождении в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников. Кроме того, отмечаем, что в соответствии со статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков предусматривает наказание в виде штрафа.