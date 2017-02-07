На Черниговщине поймали лесокрадов
Вдоль железной дороги «Чернигов — Горностаевка» вредителей природы срубили 23 дерева ценных пород, среди которых клен, дуб, вяз и ясень. 6 февраля в полицию поступила информация о том, что неизвестные лица занимаются незаконной вырубкой леса на железнодорожной линии «Чернигов — Горностаевка». С таким сообщением в милицию обратился мастер леса из подразделения защиты лесонасаждений, который на 68-м километре железной дороги обнаружил незаконную порубку деревьев клена, дуба, вяза и ясеня. На вырубке находилось 5 мужчин и подвода. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На место происшествия немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции. На момент приезда правоохранителей на территории вырубки оставался только извозчик с лошадью. Патрульные задокументировали факт вырубки 23 деревьев — 18 кленов, 3 вязов, 1 ясеня и 1 дуба, находившихся на месте происшествия. В настоящее время полиция принимает меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления. Древесина помещена на хранение в Репкинского агролесхоза. Информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса) — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.