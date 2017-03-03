На Черниговщине поймали иностранцев с поддельными отметками о пересечении границы
Вчера в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» во время проверки документов 36-летнего гражданина Узбекистана, который следовал из Беларуси, в паспорте выявлено поддельные отметки о пересечении государственной границы Украины. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В тот же день в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка» во время проверки документов 52-летней гражданки Молдовы, которая направлялась из России рейсовым автобусом Москва — Тирасполь, в паспорте также выявлено поддельные отметки о пересечении государственной границы Украины. Как результат, оба иностранцев для проведения следственных действий по признакам уголовного преступления по статье 358 Уголовного Кодекса Украины, передано сотрудникам Национальной полиции. В дальнейшем этих граждан ожидает еще и запрет въезда на территорию Украины.