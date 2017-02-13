На Черниговщине поймали домашнего вора
В Черниговский отдел полиции 6 февраля обратилась 41-летняя жительница Чернигова и сообщила о том, что неустановленное лицо с летней кухни по месту жительства потерпевшей похитило хлебопечь и пылесос. Об этом сообщил собственный источник. 9 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в содеянном разоблачены 39-летнего ранее судимого жителя села Мысы Репкинского района. Злоумышленник в содеянном сознался. Принимаются меры по изъятию похищенного имущества. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины. Проводятся следственные действия.