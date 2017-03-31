На Черниговщине поймали браконьера «на горячем»
31.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
29 марта пограничный наряд отдела пограничной службы «Задериевка», на р. Вир задержал 57-летнего жителя пгт. Репы, который осуществлял лов рыбы запрещенными орудиями лова, а именно тремя жаберных сетками общей длиной 35 м. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник ОлександрДудко. При осмотре установлено, что правонарушитель незаконно получил 13 рыбин, нанеся государству ущерб на сумму 1139 гривен. На правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 85 КоАП, а материалы направлены для принятия правового решения в Репкинского районного суда.