На Черниговщине появилась «библиотека на санках»
26.12.2016 | Социум | Комментариев нет|
С целью популяризации чтения и накануне новогодних праздников в Бахмацкой центральной районной библиотеке функционирует передвижная библиотека.
«Мини-библиотека на санках» привлекала внимание жителей города своей оригинальным названием «Новогодняя библиотечная ящик». По словам директора КУ «Бахмацкая ЦБС» Светланы Туз, библиотекари знакомили прохожих с новинками литературы, периодических изданий, дарили буклеты «Библиотеки — это сокровищницы всех богатств человеческого духа» и приглашали посетить библиотеку.