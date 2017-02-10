На Черниговщине повесился неизвестный мужчина
10.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Носовский отдел полиции 9 февраля поступило сообщение 62-летнего жителя города Носовка о том, что в квартире по улице Плеханова в кухне покончил жизнью через повешение человек. Об этом сообщил собственный источник. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы признаков насильственной смерти не было обнаружено. Погибшему на вид 35-45 лет, худощавого телосложения, рост 165-175 см, волосы темные, одет в спортивные штаны черного цвета, кофту теплую с капюшоном, куртку и сапоги темного цвета. Труп направлен в морг. Принимаются меры по установлению личности погибшего. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.