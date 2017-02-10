На Черниговщине поселился чудак из Франции
На Корюковщине все были удивлены, казалось бы, совершенно неевропейским поступком 57-летнего француза. Жан Лебелюр купил в районе дом без удобств и решил жить. Отремонтировал сарай, печь, сделал навес, завез дрова. Более того, завел хозяйство — поросят, коз, кур. Крестьяне говорят, что иностранец имел спокойный нрав, ни с кем не конфликтовал и в рюмку не заглядывал. Но настало время, когда человеку надо было возвращаться во Францию, у него заканчивалась виза. Так и сделал. И через три недели снова приехал в черниговской глубинки. На этот раз собственной машиной. Правда, крестьяне заметили, что после возвращения из-за границы француз стал не таким, как обычно. Уединился и почти ни с кем не общался. Крестьяне только привыкли к такому чудаковатого иностранца, как он исчез. Причем автомобиль и ценные вещи оставил соседям. Француза искали полицейские из всех областей Украины. Выяснили, что граница он не пересекал. В конце концов нашли его в Ичне. Мужчина признался, что все время, пока его искали правоохранители, путешествовал по Украине, даже успел поморозить ноги и лежал в больнице. Сейчас Жан Лебелюр снова вернулся к Корюковского района. Местные говорят, что к нему вскоре приедет дочь из Италии. Ведь ей тоже сообщили о пропаже отца.