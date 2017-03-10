На Черниговщине помнят жертв войны
Мученическая судьба сожженных населенных пунктов, уничтоженных мирных жителей постигла хутор Зеленый Гай Новгород-Северского района, где до войны было 45 домов. В них жили 208 человек. Большинство мужчин ушла на фронт, остались старики, женщины и дети. В начале марта 1943 года за помощь местных жителей партизанском соединению Алексея Федорова ортскомендант г. Новгород-Северского Пауль фон Пальме отдал приказ о проведении карательной акции против мирных крестьян. В ночь перед 10 марта 1943 каратели окружили село, загнали 168 его жителей, среди них и 61 ребенка, в конюшню и всех расстреляли. Чтобы скрыть следы преступления, конюшню облили бензином и подожгли. В тот же день сгорело все село. Из всех жителей села спасся только Андрей Федорович Синявский и несколько жителей, которых в этот день не было в селе.