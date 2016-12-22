На Черниговщине пограничнику предлагали денежный новогодний «подарок»
Сегодня ночью во время оформления на въезд в Украину автомобиля БМВ литовской регистрации, 36-летний гражданин Украины, которым руководил, предложил пограничнику, в качестве «новогоднего подарка», 1400 гривен. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
На такое предложение пограничник предупредил «господина» об уголовной ответственности за попытку дачи взятки и доложил по команде. О факте попытки дачи взятке, содержащее признаки преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного Кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» сообщено сотрудников Репкинского отдела национальной полиции в Черниговской области, которые и будут проводить дальнейшие следственные действия.