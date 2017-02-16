На Черниговщине пограничники у мужчины изъяли патроны для автомата
16.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, пограничным нарядом отдела пограничной службы «Леоновка», в ходе реализации оперативной информации неподалеку с. Архиповка Семеновского района задержан житель одного из сел этого же района, который в пакете перемещал 39 патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», о чем сообщено сотрудников Семеновского отделения Национальной полиции.